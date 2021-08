Casa de eventos busca se modificar para atender decreto que regula aglomerações

O local foi interditado por 30 dias pelo DF Legal, e recebeu multa de R$ 10 mil

Com o desmembramento da operação Baco, a casa de eventos Café de La Musique afirmou neste domingo (29) que vai se adequar ao decreto que regula aglomerações em bares e restaurantes pelo Governo d Distrito Federal (GDF). O local foi interditado por 30 dias pelo DF Legal, e recebeu multa de R$ 10 mil.

Deacordo com a empresa, o próximo empreendimento, Brazilian Paradise, deve abrir apenas com 30% do público. Apesar de ser dos mesmos donos, a empresa é diferente e por isso não foi interditada pela DF Legal.

Em nota, o restaurante afirmou que “as novas medidas de segurança adotadas pelo Cafe de La Musique Brasília visam proteger os brasilienses, indo de encontro com o compromisso fixado pelo espaço com as autoridades públicas, sendo ainda mais rigoroso em sua fiscalização”.

A empresa vai reembolsar pessoas que já compraram a entrada no local, para se adequar à legislação. “Para os clientes que adquiriram ingressos antecipados,favor entrar em contato com o número (61) 9 9803-1867 ou (61) 9 9803-1867, para mais informações de acesso, reembolso e novas datas”, finaliza a nota.