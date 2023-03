Casa da Mulher Brasileira celebra o 8 de março com palestras e workshops

O evento faz parte do Calendário Março Mais Mulher e reuniu, durante o dia, cerca de 60 mulheres de variadas idades e localidades do DF

Destinada às protagonistas do 8 de março, a Casa da Mulher Brasileira (CMB), em Ceilândia, comemorou nesta o Dia Internacional da Mulher com diversas ações voltadas ao público feminino. O equipamento, que faz parte dos programas da Secretaria da Mulher (SMDF), abriu as portas para a comunidade com programação especial que contou com palestras, apresentações, atividades práticas e workshops.

O evento faz parte do Calendário Março Mais Mulher e reuniu, durante o dia, cerca de 60 mulheres de variadas idades e localidades do DF. “O evento foi muito bom para valorizar as mulheres e abrir os olhos para a questão da violência. Essa é a primeira vez que venho na Casa da Mulher e aqui é um lugar onde a mulher pode encontrar liberdade e acolhimento”, destacou a auxiliar de creche e moradora de Taguatinga Esterlanya Martins.

As exposições com temáticas de empoderamento feminino e os cursos práticos de defesa pessoal e primeiros socorros chamaram a atenção das participantes. Para Fellipe Vaz, idealizador do instituto Torre Forte, que ofertou diversos cursos e palestras durante a ação, a iniciativa contribui significativamente para a segurança das mulheres.

“Por meio do projeto Mulher Segura, conseguimos trazer para o público feminino a teoria e a prática. A ideia é levar conhecimento para mulheres de tudo que aborda o cotidiano, dessa forma conseguimos formar mulheres que percebam sinais de violência e, além de se protegerem, também protegem outras”, destaca Fellipe.

A secretária da Mulher, Giselle Ferreira, participou da abertura do evento e pontuou a necessidade de mais mulheres conhecerem a estrutura da casa que é considerada referência nacional por oferecer serviços como acolhimento e apoio psicossocial. “Essa casa é de todas as mulheres. Temos que acolhê-las antes que a violência aconteça. Os números de feminicídio do DF são alarmantes e eventos como o de hoje vão ao encontro à política pública de empoderar e assistir à mulher”, afirma Giselle.

Também estiveram presentes, na abertura do evento, o deputado federal, Fred Linhares, a subsecretária de Promoção das Mulheres, Renata D’Aguiar, representantes da Delegacia da Mulher do DF e da Polícia Militar do DF. A CMB segue com programação durante todo o mês de março.

*Com informações da Agência Brasília