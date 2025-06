Cartilha ‘SOS Emocional’ será lançada nesta segunda (16)

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF) lança, nesta segunda-feira (16), às 14h30, a cartilha SOS Emocional e o Protocolo de Acolhimento e Sensibilização sobre Enfrentamento à Violência Institucional. O evento ocorrerá durante a reunião da Câmara Técnica Integrada de Prevenção ao Assédio nos Órgãos de Segurança Pública do DF, na sala Integração do Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob).

As iniciativas fazem parte das ações do programa Segurança Integral, no Eixo 5 – Servidor Mais Seguro (QVT 360°), e são encaminhamentos do Centro de Atenção Biopsicossocial (CAB), reforçando o compromisso da pasta com a valorização do servidor e a promoção da saúde mental e da qualidade de vida no ambiente de trabalho.

A cartilha SOS Emocional apresenta orientações práticas de acolhimento a pessoas em crise ou sofrimento emocional, promovendo apoio e escuta ativa no ambiente profissional.

Já o Protocolo de Acolhimento tem como foco o enfrentamento à violência institucional, com diretrizes para garantir atendimento adequado às vítimas, encaminhamento para serviços especializados e promoção de uma cultura de respeito nos órgãos de segurança.

As medidas visam a fortalecer uma atuação mais humana, ética e preventiva dentro do sistema de segurança pública do Distrito Federal.

*Com informações da Secretaria de Segurança Pública