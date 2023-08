Cartão Mobilidade poderá ser carregado por Pix

O pagamento via Pix ocorre no próprio app, e o valor fica disponível para ser utilizado nos validadores online em, no máximo, cinco minutos

O BRB Mobilidade, operador do sistema de bilhetagem automática do Distrito Federal, anunciou, nesta terça-feira (1º), que agora o Cartão Mobilidade poderá recarregado por meio de Pix.

Com a novidade, os mais de 280 mil usuários do aplicativo BRB Mobilidade poderão adquirir créditos de transporte de maneira mais rápida e com mais comodidade. O pagamento via Pix ocorre no próprio app, e o valor fica disponível para ser utilizado nos validadores online em, no máximo, cinco minutos.

A troca dos validadores offline em adaptação à nova tecnologia está sendo realizada gradualmente e já foi finalizada em relação ao metrô e aos ônibus da Viação Marechal e da TCB.

“A atuação do BRB na operacionalização do serviço de transporte público do DF reforça o papel de banco público voltado para o desenvolvimento econômico, social e humano da região”, afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. “Seguiremos investindo em melhorias para a população, com foco em um atendimento cada vez mais ágil e moderno”.

Benefícios

Desde a criação do BRB Mobilidade, em 2019, foram implementados vários benefícios ao público, além da construção de novas unidades de atendimento, aumentando a capilaridade. No ano passado, foi disponibilizado o pagamento por aproximação com cartões de débito e crédito no Metrô-DF.

Em breve, estão previstas mais implantações, como o pagamento de tarifas de ônibus diretamente nos veículos por meio de cartões de crédito e débito, que já está em fase de testes junto à população, e a aquisição de créditos de transporte via cartão de débito.

A rede de atendimento do BRB Mobilidade conta, no total, com 13 postos de atendimento próprios, que se somam aos canais digitais e às 108 lojas do BRB Conveniência, aos 27 guichês no Metrô DF e aos quatro pontos de atendimento nas agências do Na Hora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da Agência Brasília