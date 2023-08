Curso dá qualificação farmacêutica a servidores da Atenção Primária à Saúde

As aulas serão ministradas em salas disponibilizadas pela Etesb nos turnos matutino e vespertino, a depender da turma

Uma parceria entre a Escola Técnica de Saúde de Brasília (Etesb) e a Gerência do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (GCBAF) da Secretaria de Saúde (SES), inaugurou, em 2017, o curso de qualificação em assistência farmacêutica para servidores da Atenção Primária à Saúde (APS). Após dois anos com aulas suspensas por causa da pandemia, o curso retomou a programação em 2022 e, nesta terça-feira (1º), abre as inscrições para o período de 2023.

O projeto, que é elaborado pela GCBAF e revisado pela equipe pedagógica da Etesb, tem como objetivo promover ações de capacitação para servidores e qualificar pessoas da população, que tenham interesse no assunto.

Com oferta de 10 vagas para a comunidade e carga horária de 48h, o prazo de inscrição para o curso vai até o fim do mês (31). Após o período de inscrições, a Secretaria de Cursos da Estesb fará análise dos formulários e encaminhará, até o dia 22 de setembro, um e-mail de confirmação aos candidatos que tiverem suas inscrições deferidas.

As aulas serão ministradas em salas disponibilizadas pela Etesb nos turnos matutino e vespertino, a depender da turma. Além de oferecer o espaço, a escola também disponibiliza material didático e impresso aos estudantes, e realiza a emissão do certificado ao final da capacitação.

Para a chefe do núcleo de cursos técnicos da Etesb, Anna Cristina Moreira, iniciativas como essa “são muito importantes para os servidores e para a própria comunidade, pois na ausência de um farmacêutico é esse profissional que vai atender e fornecer as informações necessárias, além de orientar o público em geral”.

O curso terá início em 16 de outubro e será finalizado no último dia do mês. O cronograma conta com 28h de atividades em salas de aula e 20h de atividades avaliativas.

Com informações da Agência Brasília