Seleção feminina: veja como fica o ponto facultativo nesta quarta (2)

O atendimento dos serviços públicos do GDF funcionam em horário especial nos dias de jogos do time na Copa do Mundo

Nesta quarta-feira (2), a seleção brasileira de futebol feminino entra em campo para garantir uma vaga nas oitavas de final do mundial. A partida será contra a Jamaica, às 7h. Confira como ficam os horários de funcionamento dos órgãos públicos do Governo do Distrito Federal (GDF) no horário do jogo.

Nos dias de jogos da seleção brasileira, o atendimento das pastas e autarquias do GDF começará em até duas horas após o término das partidas. Desta forma, nos dias em que os jogos têm início até as 7h30, o expediente será a partir das 11h. Já quando as partidas forem às 8h, o trabalho começará às 12h.

De acordo com a Secretaria de Transporte e Mobilidade, haverá reforço nas viagens de ônibus no período das 10h às 12h | Foto: Arquivo/Agência Brasília

‌Saúde

As unidades básicas de saúde (UBSs) atenderão a partir das 12h, assim como os Caps dos tipos I e II, inclusive Caps AD II e Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (Capsi), os ambulatórios, as policlínicas e as Farmácias de Alto Custo. A vacinação também estará disponível a partir de 12h.

‌No caso do Hemocentro, a doação de sangue e cadastro como doador voluntário de medula óssea funcionará das 12h15 às 18h. O Ambulatório de Coagulopatias Hereditárias terá funcionamento das 12h às 18h.

‌Funcionará de forma ininterrupta o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) – pelo telefone 192 –, as emergências dos hospitais regionais, as unidades de pronto-atendimento (UPAs), a Casa de Parto de São Sebastião, a emergência odontológica do Hospital Regional da Asa Norte (Hran), os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) do tipo III e os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas III (Caps AD III).

HVEP

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Serviço Veterinário Público (Hvep) funcionará normalmente durante os jogos.

‌Assistência social

Os restaurantes comunitários funcionarão normalmente. O Centro Pop, as unidades de acolhimento, a Unidade de Proteção Social (UPS) e a Central de Atendimento também não terão mudanças nos horários. Os centros de Referência de Assistência Social (Cras), de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e de Convivência (Cecon) abrirão após as 11h.

‌Transporte

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Metrô-DF e os ônibus do transporte público coletivo operarão normalmente. De acordo com a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob), haverá reforço nas viagens de ônibus no período das 10h às 12h.

‌Lazer

Zoológico de Brasília vai funcionar das 8h30 às 17h | Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília

Todos os espaços culturais seguirão o decreto, funcionando somente a partir das 12h nesta quarta. Com exceção do Jardim Botânico de Brasília, que funcionará normalmente, das 9h às 17h, e do Jardim Zoológico de Brasília, que abrirá como de costume das 8h30 às 17h.

‌DF Legal

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As partes de fiscalização e de operações irão funcionar normalmente. Apenas os setores administrativos e de atendimento ao público estarão fechados nos horários previstos no decreto.

‌Procon

O atendimento do Procon Sede, no Venâncio Shopping, permanece inalterado. Os postos avançados de atendimento do Procon, que funcionam dentro das unidades do Na Hora e das administrações regionais, estarão fechados nos horários previstos no decreto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

‌Ceasa

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Funcionará normalmente.

Foto: Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília

‌Trabalho

As agências do trabalhador abrirão às 11h.

‌BRB

O BRB mantém o horário de atendimento das agências, ou seja, das 11h às 16h.

Segurança pública

A Polícia Militar manterá normalmente os serviços prestados à população pelo 190. O Corpo de Bombeiros Militar atuará em regime de escala de 24 horas, sem interrupção, atendendo a emergências.

‌Todas as 31 delegacias circunscricionais da Polícia Civil do DF funcionarão em regime de plantão ininterrupto de 24h, bem como as duas delegacias de Atendimento à Mulher (DEAM I e II) e as duas da Criança e do Adolescente (DCA I e II). Funcionam como Centrais de Flagrante as seguintes unidades: 1ª DP, 5ª DP, 6ª DP, 12ª DP, 13ª DP, 15ª DP, 16ª DP, 18ª DP, 20ª DP, 21ª DP, 24ª DP, 26ª DP, 27ª DP, 30ª DP e 33ª DP.

‌O Departamento de Trânsito iniciará o expediente às 11h. Os servidores que atuam na engenharia e fiscalização de trânsito trabalharão em regime de escala normal. Os serviços online, disponíveis por meio do aplicativo Detran Digital e do Portal de Serviços do Detran-DF, funcionarão normalmente.

‌O atendimento da Defesa Civil será em regime de plantão. O órgão mantém equipes de técnicos plantonistas todos os dias, durante 24 horas. Em caso de qualquer intercorrência, o cidadão pode acionar pelos telefones 193 ou 199.

‌Limpeza urbana

As unidades operacionais do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) funcionarão normalmente. Estarão também em operação normal a Unidade de Recebimento de Entulho (URE), o Aterro Sanitário de Brasília (ASB) e as usinas de compostagem, além das Instalações de Recuperação de Resíduos (IRR), transbordos e gerências de limpeza. Os papa-entulhos também permanecem abertos para receber entulhos e restos de obras da população.

‌Caesb

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) terá expediente das 12h às 18h. As equipes de manutenção seguirão trabalhando em regime de plantão. O atendimento remoto, app, site e telefone 115 funcionam ininterruptamente.

‌Por meio dos canais virtuais, é possível solicitar revisão ou segunda via de contas, alteração de titularidade e vencimento, consumo de água, consulta de protocolos, parcelamento de débitos, 1ª ligação de água, autoleitura, ressarcimento de danos, alteração do titular ou do vencimento da conta, religação de água, débitos, manutenção de redes, além de serviços comerciais como análise de contas, atualização de cadastro e religação.

DER-DF

‌As operações de reversão de fluxo de trânsito feitas pelo Departamento de Estradas e Rodagem do DF (DER) vão acontecer normalmente, nos horários de pico, na Estrada Parque Ceilândia (DF-095 / Estrutural), BR-070 e na DF-001, entre o viaduto de Samambaia e o Pistão Sul.

Já para os setores de atendimento ao cidadão, como Setor de Multas e Penalidades e Protocolo, obedecerão ao decreto de ponto facultativo. O atendimento se normaliza quatro horas após a partida.

As faixas exclusivas para ônibus das rodovias distritais, que são as da Estrada Parque Taguatinga (DF-085) e Estrada Parque Núcleo Bandeirante (DF-075) estarão liberadas a todos os veículos, entre 00h01 e 23h59 em todos os dias de jogo da seleção brasileira feminina. Já a faixa exclusiva do BRT-Sul permanece exclusiva para os veículos do BRT.

Justiça e Cidadania

As unidades do Na Hora, operado pela Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF), iniciarão o expediente a partir das 11h. No entanto, demandas urgentes serão atendidas pelos seguintes contatos:

→ Conselhos Tutelares: pelo contato do Cisdeca, no telefone 125.

→ Centro Integrado 18 de Maio: (61) 98314-0636, das 8h às 20h.

→ Programa Pró-Vítima: (61) 98314-0620, em regime de plantão.

‌‌Parques

As unidades de conservação administradas pelo Instituto Brasília Ambiental funcionam normalmente no dia do jogo. Veja:

→ Parque Ecológico do Anfiteatro Natural do Lago Sul: Aberto das 6h às 18h

→ Parque Ecológico de Águas Claras: Aberto das 5h às 22h

→ Parque Ecológico Areal: Aberto das 6h às 18h

→ Parque Ecológico da Asa Sul: Aberto das 6h às 20h

→ Parque Distrital das Copaíbas: Aberto das 8h às 18h

→ Parque Ecológico Cortado: Aberto das 6h às 20h

→ Ermida Dom Bosco: Aberto das 6h às 20h

→ Parque Ecológico Ezechias Heringer: Aberto das 6h às 22h

→ Parque Recreativo do Gama: Aberto das 6h às 18h

→ Parque Ecológico do Lago Norte: Aberto das 6h às 18h

→ Parque Ecológico Olhos d’água: portão principal aberto das 5h30 às 20h; portões laterais, das 6h às 18h

→ Parque Ecológico do Paranoá: Aberto das 6h às 18h

→ Parque Ecológico Península Sul: Aberto das 6h às 22h

→ Parque Ecológico do Riacho Fundo: Aberto das 6h às 18h

→ Parque Ecológico Saburo Onoyama: Aberto das 6h às 18h

→ Parque Ecológico Sucupira: Aberto das 6h às 20h

→ Parque Ecológico Três Meninas: Aberto das 7h às 18h

→ Parque Ecológico Veredinha: Aberto das 6h às 22h.

Com informações da Agência Brasília