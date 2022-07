Carros da vacina aplicaram 2.587 doses neste sábado (16)

“Vamos a comunidades rurais ou vulneráveis, onde a população tem maior dificuldade de ir até uma UBS”, explica a secretária de Saúde

Todos os sábados, veículos da Secretaria de Saúde vão percorrer ruas do Distrito Federal para ampliar a cobertura vacinal contra a covid-19 e a influenza. A informação foi passada pela secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, neste sábado (16), quando o projeto Carro da Vacina esteve presente em sete regiões administrativas.

“Vamos a comunidades rurais ou vulneráveis, onde a população tem maior dificuldade de ir até uma unidade básica de saúde para se imunizar”, explica a secretária Lucilene Florêncio. Ela esteve hoje no Sol Nascente, Engenho das Lages (Gama) e Núcleo Rural Monjolo (Recanto das Emas). Também houve imunização na Vila Telebrasília (Plano Piloto), Guará II, Vale dos Pinheiros (Sobradinho) e Capão Seco (Planaltina). Ao todo, foram aplicadas 2.587 vacinas.

Foi o caso do serralheiro Mitshuo Rubens. Aos 35 anos, ele já poderia ter tomado duas doses de reforço contra a covid-19, mas não havia tomado nem a primeira. A passagem do Carro da Vacina perto da sua casa, no Trecho 2 do Sol Nascente, garantiu a proteção adicional. “Foi muito bom para a comunidade ter o Carro da Vacina aqui”, opina o morador.

Foi o mesmo caso da dona de casa Marineide Ferreira, de 58 anos. “Ter a vacina na porta de casa ajudou muito. Não precisei ir para longe, nem pegar ônibus”, relata. Ela recebeu a dupla proteção, contra covid-19 e influenza.

As rotas dos carros da vacina são definidas em diálogo entre a Secretaria de Saúde, a administração de cada região administrativa e os movimentos sociais. “A imunização é a única arma para vencermos a covid. Precisamos adotar estratégias diferenciadas para chegar até a população que, por algum motivo, não tenha tomado alguma dose”, afirma a secretária de Saúde.

A primeira edição do Carro da Vacina foi realizada em janeiro, no Sol Nascente, onde já ocorreram 19 edições. Hoje foi o primeiro sábado com o projeto realizado simultaneamente nas sete regiões de saúde do Distrito Federal.

A expansão da iniciativa faz parte do esforço da Secretaria de Saúde para ampliar a cobertura vacinal contra a covid-19. De segunda a sexta-feira, são cerca de 80 unidades básicas de saúde (UBSs) com vacinação, incluindo postos com funcionamento até as 22h. Confira aqui os locais de vacinação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações da Secretaria de Saúde