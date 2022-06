Carro capota na L4 Sul

No outro carro, havia três pessoas, entre elas um bebê de dois meses. Ela foi avaliada e levada a um hospital particular

Dois carros colidiram na L4, próximo a Unieuro, na tarde desta segunda-feira (06). Após a batida, um dos veículos capotou e apenas parou no canteiro central da via.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a motorista do carro que capotou foi resgatada consciente, mas desorientada. Ela foi encaminhada para o Hospital de Base de Brasília (HBB).

No outro carro, havia três pessoas, entre elas um bebê de dois meses. Ainda de acordo com os bombeiros, ela foi avaliada e levada a um hospital particular.

A Polícia Militar do DF (PMDF) foi acionada e interditou as faixas da esquerda da via e de desaceleração para um retorno.