Carros batem de frente no final do Eixão Sul

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, neste sábado (24), uma colisão frontal entre veículos de passeio no final do Eixão Sul.

O acidente ocorreu na DF 002, no final do Eixão Sul e próximo ao viaduto da EPGU.

Veículos envolvidos:

NISSAN/KICKS, de cor prata, conduzido por um homem, de 43 anos.

Quando as equipes do CBMDF chegaram ao local, encontraram o homem recostado na parte de fora do veículo, um pouco tonto, mas consciente, orientado e estável. Reclamava de dores na lombar e no pé direito e apresentava escoriações no tronco, barriga e mão esquerda. Após os primeiros socorros e cuidados no local, foi encaminhado para o Hospital de Base para uma avaliação médica detalhada. FORD/KA, de cor preta, duas pessoas ocupavam o veículo: o motorista e um passageiro e, ambos foram atendidos pelos bombeiros.

O condutor, de 45 anos, estava ileso, sem indicação de transporte para uma unidade médica.

O passageiro, sr. P. G., de 38 anos, apresentava um ferimento contuso no tórax e uma possível fratura exposta na perna esquerda. Estava consciente, orientado, estável e foi encaminhado para o Hospital de Base.

Durante o atendimento, duas faixas do eixão sentido aeroporto e uma faixa sentido rodoviária do Plano Piloto, ficaram interditadas.

Não sabemos as circunstâncias que provocaram o acidente.

A PMDF ficou responsável pela via e a Polícia Civil foi acionada.