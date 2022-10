Carro sai da via e bate em árvore no Eixo Monumental

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para atender essa ocorrência por volta da 1h

Um veículo saiu da via e colidiu contra uma árvore na madrugada deste sábado (22), no Eixo Monumental. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para atender essa ocorrência por volta da 1h.

O veículo, um VW Voyage de cor preta, era conduzido por um homem de 24 anos, que perdeu o controle do carro e bateu na lateral direita do Eixo.

O homem estava com ferimentos leves na região da cabeça, sangramento no nariz e escoriações pelo corpo.

Foi levado ao hospital consciente, desorientado e estável.

A PMDF foi acionada para o local.