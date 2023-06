Com viagens de segunda a sexta-feira, a linha 932.4 contará com novo horário no sentido Pôr do Sol / W3 Norte – Sul

A partir desta segunda-feira (05), as viagens de ônibus para Pôr do Sol passarão por algumas mudanças. Serão quatro horários a mais para quem precisa chegar ao Plano Piloto e a linha 363.2 terá o percurso alterado para circular a P3, do P Sul.

Com viagens de segunda a sexta-feira, a linha 932.4 contará com novo horário no sentido Pôr do Sol / W3 Norte – Sul, que partirá às 6h40 da manhã e outra viagem de volta saindo às 18h40. Já a linha 932.3, que tem como destino a Rodoviária do Plano Piloto, ganha uma viagem às 6h15 e um horário de volta para o Pôr do Sol às 18h15.

De acordo com o subsecretário de operações da Semob, Márcio Antônio de Jesus, as melhorias visam atender às solicitações da comunidade e a crescente demanda daquela região. “O Pôr do Sol terá também ligação direta com a Via P3 do Setor P Sul, dando maior agilidade e melhorando o tempo de viagem dos usuários”, finalizou o gestor.

Serviço

De segunda a sexta-feira

→ Linha 932.4 – Terminal P Sul-P4 / Pôr do Sol/ EPTG / W3 Sul e Norte

Sentido Pôr do Sol – W 3 Sul – Norte: 5h40 e 6h40 (horário novo)

Sentido W 3 Sul – Norte – Pôr do Sol: 17h40 e 18h40 (horário novo)

→ Linha 932.3 – Por do Sol / Taguatinga Centro / EPTG / Rodoviária do Plano Piloto

Sentido Pôr do Sol – Rodoviária do Plano Piloto – Norte: 6h06 e 6h15 (horário novo)

Sentido Rodoviária do Plano Piloto – Pôr do Sol: 17h16 e 18h15 (horário novo)

→ Alteração de itinerário

A linha 363.2 terá o percurso alterado para circular pela via P 3 do Setor P Sul, sem alteração de viagens.