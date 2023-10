Carro perde o controle e capota na Epia Norte

No local, a equipe que respondeu ao chamado de emergência, verificou que se tratava de um veículo Hyundai HB 20

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu nesta segunda-feira (02), uma ocorrência de acidente de trânsito. Um carro perdeu o controle e capotou na Epia Norte, na região do Taquari.

No local, a equipe que respondeu ao chamado de emergência, verificou que se tratava de um veículo Hyundai HB 20, de cor branca, conduzido por uma mulher de 32 anos, que havia saído da pista e capotado na via quando deslocava no sentido Brasília.

A condutora do veículo se encontrava fora do automóvel e andava no cenário da emergência, foi atendida pela equipe de socorristas e apresentava um corte na lateral esquerda da cabeça e se queixava de dor na cabeça.

Após receber os primeiros socorros, foi transportada para o IHBB, consciente, orientada e estável.

Durante o atendimento da ocorrência, uma faixa de rolamento precisou ser interditada. O local ficou aos cuidados do DER.