Carro pega fogo quando trafegava em frente ao Jardim Botânico

Uma equipe de socorro se deslocava na região e se deparou com um incêndio em um Fiat Fremont, de cor branca, conduzido por um homem

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu nesta sexta-feira (28), uma ocorrência de incêndio em um carro, que pegou fogo no momento em que trafegada em frente ao Jardim Botânico.

Uma equipe de socorro se deslocava na região e se deparou com um incêndio em um Fiat Fremont, de cor branca, conduzido por um homem de 35 anos.

Os bombeiros que responderam à emergência, iniciaram um ataque rápido ao Incêndio, culminando com a extinção das chamas e a preservação do veículo. Nenhum dos ocupantes do carro sofreram ferimentos, havendo apenas danos materiais.

Os bombeiros gerenciaram os riscos presente.

O veículo ficou sob a responsabilidade do proprietário.

O DER foi acionado para disciplinar o trânsito na via.