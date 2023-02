Vídeo: carro pega fogo na Rodoviária do Plano Piloto

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o carro estava estacionado em frente ao shopping Conjunto Nacional

Um carro pegou fogo na plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto, na manhã desta terça-feira (07).

Ao chegar no local, os bombeiros encontraram as chamas já controladas pela equipe de brigada de incêndio do shopping. Ainda de acordo com a corporação, as chamas consumiram todo o veículo e não houve vítimas.

Veja os vídeos:

Os bombeiros atuaram no rescaldo, ou seja, na averiguação, resfriamento e neutralização de possíveis novos focos, e na remoção do veículo da via.

O dono do carro, identificado apenas como I.S.S, de 24 anos, estava próximo ao local e chegou a ser avaliado pelos socorristas, mas não estava ferido e foi liberado.

As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.