Carro pega fogo na Estrada Parque Ceilândia

Um veículo de passeio pegou fogo na Estrada Parque Ceilândia (EPCL) em frente à Cidade Estrutural DF nesta segunda-feira (29). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para prestar socorro na cena.

O ocupante do veículo afirmou que trafegava pela rodovia quando percebeu fumaça preta saindo do painel de seu carro, parou o veículo e nesse momento houve um princípio de incêndio.

O motorista tentou dissipar as chamas utilizando o extintor do veículo, mas não obteve êxito e acionou o socorro do Corpo de Bombeiros via 193.

Chegando ao local, a guarnição iniciou o combate às chamas, já generalizadas, e em poucos minutos o fogo foi controlado.

Não houve necessidade de transporte à unidade de saúde do condutor. A via foi parcialmente interditada pelos bombeiros e o veículo ficou sob a responsabilidade do condutor.