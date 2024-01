Carro pega fogo na BR-020, próximo a Planaltina

Para combater o incêndio, os bombeiros utilizaram espuma, e duas faixas de rolamento precisaram ser interditadas para atendimento

Na noite de ontem (31), por volta das 22h20, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio com veículo na altura do km 18 da BR-020, sentido Planaltina/Sobradinho, próximo da entrada da Embrapa.

No local, a equipe de socorro encontrou um veículo completamente em chamas na faixa da direita. O condutor, um homem de 70 anos, era o único ocupante, e não teve ferimentos.

O motorista teria dito aos bombeiros que começou a sentir um cheiro forte de gasolina e parou para verificar o que estava acontecendo, e então o incêndio começou.

Para combater o incêndio, os bombeiros utilizaram espuma, e duas faixas de rolamento precisaram ser interditadas para atendimento. A causa do fogo não foi informada.