Carro pega fogo em Sobradinho

Após as chamas serem extintas, os agentes constataram que não houve vítimas nem animais feridos

Na tarde do último sábado (13), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma ocorrência de um incêndio em um carro que aconteceu na rodovia DF – 440, próximo à “Rota do Cavalo” em Sobradinho

Chegando ao local a equipe de socorro se deparou com o veículo GM/Kadett de cor cinza, no acostamento da rodovia envolto em chamas. Imediatamente monstaram uma linha d’água e combatemos o incêndio. O veículo estava estacionado no acostamento e não havia ninguém como responsável pelo mesmo nas imediações do incidente.

Após as chamas serem extintas, os agentes constataram que não houve vítimas nem animais feridos.

O veículo ficou aos cuidados da PMDF.