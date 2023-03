Carro e ônibus se envolvem em acidente grave na EPTG

Em imagens e vídeos divulgados pelos bombeiros, é possível ver que o carro ficou preso embaixo do ônibus

Um ônibus colidiu contra um carro no fim da tarde desta quinta-feira (23) na EPTG, sentido Taguatinga. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para prestar socorro na ocorrência.

No ônibus, ninguém ficou ferido. No carro, um Chevrolet Ônix, o condutor e o passageiro ficaram feridos. O condutor ficou preso nas ferragens e foi extraído pelo CBMDF. Os dois estavam conscientes no momento do socorro, apesar dos ferimentos. O quadro do passageiro é estável.

No entanto, ao fim do resgate, o motorista foi retirado do veículo inconsciente e foi levado ao Hospital de Base.

Duas vias da EPTG ficaram interditadas durante a extração do motorista. A Polícia Militar do DF (PMDF), também estava no local.

Devido às interdições, o trânsito no local ficou bastante comprometido.