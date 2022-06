Carro descontrolado atinge restaurante em São Sebastião

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para prestar socorro no local no início da tarde desta quarta-feira, 22

Um Chevrolet Spin, de cor branca, atingiu o restaurante Recanto do Sabor, em São Sebastião, e provocou estragos no local. O veículo estava descontrolado no momento do acidente e era conduzido por uma senhora de 57 anos, identificada como F.S.S.

As pessoas atingidas pelo carro, apresentaram pequenas dores pelo corpo e não foi necessário transportá-las ao hospital.

A causa completa do acidente não foi revelada.

Veja os estragos causados pelo automóvel: