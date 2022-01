Carro da Vacina passa pelo Sol Nascente neste sábado (08)

Durante a semana, as equipes da região mapearam a área e divulgaram a ação por meio de carro de som

Neste sábado, a Secretaria de Saúde proverá a busca ativa por aqueles que não se imunizaram contra a covid-19 nas regiões do Sol Nascente/Pôr do Sol. A ação itinerante estará aplicando primeiras e segundas doses, além da dose de reforço.

Durante a semana, as equipes da região mapearam a área e divulgaram a ação por meio de carro de som. Nesse trabalho de busca em campo, 150 pessoas informaram que vão se vacinar neste sábado. O Carro da Vacina, que saiu do Hospital Regional de Ceilândia às 9h, percorre vários trechos do Sol Nascente/Pôr do Sol convidando a população para se vacinar.

A ação será realizada até as 17h, contemplando Chácara 84, Conjunto F2; Chácara 84, conjunto J e Chácara 115, Rua 2, Casa 3. Essas três bases vão ofertar as duas primeiras doses e a dose de reforço. A imunização também ocorrerá na UBS 3 de Taguatinga, que oferece o mesmo esquema vacinal.

As informações são da Agência Brasília