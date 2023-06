Carro da Vacina já aplicou mais de 13 mil doses contra covid

O Carro da Vacina percorre as regiões todo sábado, das 9h às 17h. Amanhã é a vez dos moradores de Ceilândia se vacinarem na porta de casa

Atualizar a caderneta vacinal e se proteger contra os vírus da influenza e da covid-19 está cada vez mais fácil. Com o objetivo de facilitar o acesso à saúde, o Governo do Distrito Federal (GDF) instituiu o Carro da Vacina. O projeto foi criado em janeiro de 2022, e até o último sábado (27/5) já aplicou 26.767 doses, sendo 13.016 de vacina contra a covid-19. Somente neste ano, foram 832 imunizantes aplicados, entre esses, 581 contra o coronavírus.

O Carro da Vacina percorre as regiões do DF todo sábado, das 9h às 17h. Neste sábado (3), os moradores de Ceilândia poderão se vacinar na porta de casa. Nesta edição, as equipes da Secretaria de Saúde (SES) estarão em três pontos: no estacionamento da Drogaria Messias, no Setor O; e em frente aos atacadistas Dia a Dia da BR-070 e de Ceilândia Centro.

“A população nos ajuda muito sugerindo quais locais poderiam receber o Carro da Vacina. Os próprios técnicos também podem auxiliar na escolha das regiões administrativas”, afirmou a diretora de Atenção Primária da Região de Saúde Oeste, Sandra França.

O cronograma dos finais de semana é divulgado no site da SES.

Com informações da Agência Brasília