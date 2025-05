Carro colide e derruba poste na Asa Sul

Nesta sexta-feira (30), um carro colidiu e derrubou um poste no Eixinho Sul, altura da quadra 214, sentido Rodoviária do Plano Piloto. Informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) afirmam que a ocorrência foi atendida às 19h09, com o empenho de duas viaturas.

Ainda conforme o CBMDF, a equipe de socorro deparou-se com uma colisão envolvendo um Ford Ka, de cor branca e um VW Virtus, também de cor branca. Após a colisão, o segundo automóvel acabou chocando-se contra um poste de iluminação pública, ocasionando sua queda.

Os militares gerenciaram os riscos, tendo em vista que a fiação do poste ficou exposta, isolaram o local e acionaram a Neoenergia.

Os socorristas atenderam os condutores dos automóveis, porém, apesar do forte impacto, ficou constatado que não apresentavam ferimentos, sem necessidade de transporte para uma unidade hospitalar.

Uma das faixas de rolamento precisou ser interditada para o atendimento. O local ficou aos cuidados do DETRAN-DF.