Carro colide contra poste no SOF Sul

Nesta quinta-feira (17), um carro colidiu contra um poste no SOF Sul, em frente ao Condomínio Ilhas Maurício, próximo ao Park Shopping.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a ocorrência foi atendida às 19h17, com duas viaturas. Uma pessoa foi encaminhada ao hospital.

Ainda conforme o CBMDF, as equipes de socorro se depararam com colisão de um veículo BYD SEAL, de cor preta, contra um poste de iluminação. A condutora, de 24 anos, estava consciente e orientada, foi transportada pela equipe do SAMU, para o Hospital de Base (IHBB).

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a Neoenergia foram acionadas para o local.