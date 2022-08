Carro colide contra poste e derruba semáforo em Ceilândia

Segundo os bombeiros, o veículo envolvido era um Fiat Pálio, de cor prata. A motorista, uma mulher de 26 anos, não se feriu no acidente

Um carro fora de controle colidiu contra um poste e derrubou um semáforo no centro de Ceilândia neste sábado (06). O caso foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), durante a madrugada.

Segundo os bombeiros, o veículo envolvido era um Fiat Pálio, de cor prata. A motorista, uma mulher de 26 anos, não se feriu no acidente ocorrido em frente ao Shopping JK.

Uma das faixas da via precisou ser interditada para a realização do atendimento.

A dinâmica do acidente não foi revelada e os cuidados do local ficou aos sob responsabilidade do DETRAN – DF.