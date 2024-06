Carro colide contra coluna de sustentação de viaduto próximo ao CONIC

Por Lucas Dias

Nesta segunda-feira (10), ocorreu um acidente na Via S2, acesso atrás do CONIC, Plano Piloto, Brasília – DF. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) conseguiu realizar o atendimento necessário.

No local da ocorrência, a equipe de socorro deparou-se com um veículo, de cor branca, que havia acabado de colidir contra uma das colunas de concreto de sustentação do viaduto. Seu condutor, de 41 anos, foi atendido pelos militares e não necessitou de atendimento hospitalar. Já o passageiro, de 52 anos, foi transportado, consciente e desorientado, para o Instituto Hospital de Base do DF (IHBDF), apresentando escoriações no braço esquerdo.

A via foi parcialmente interditada para realização do atendimento.