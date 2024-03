Carro colide com poste e deixa condutora ferida

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a uma ocorrência de um carro colidido contra um poste na EPTG.

O atendimento ocorreu na EPTG, próximo ao viaduto de entrada da cidade de Águas Claras, sentido Taguatinga.

As equipes de socorro depararam-se com um Peugeot 206, de cor preta, conduzido por uma mulher de 62 anos, que foi atendida e transportada pelos socorristas para o Hospital Regional de Taguatinga apresentando escoriações no rosto.

Durante o atendimento do CBMDF a faixa destinada aos ônibus do BRT precisou ser interditada.

Após o término da ocorrência o local ficou aos cuidados da PMDF.