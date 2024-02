Carro colide com mureta de proteção da passarela de pedestre na 113 Sul

Dentro da passarela havia uma lixeira de concreto que foi arremessada devido à colisão do veículo

Na manhã deste domingo (4), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência, no local, a equipe de socorro encontrou um HB20 cinza colidido frontalmente na mureta de proteção da passarela subterrânea da 113/114 Sul e dentro da passarela havia uma lixeira de concreto que foi arremessada devido à colisão do veículo, segundo informações do condutor.

No carro havia apenas o condutor, o senhor J. R. M. S. T. P. 38 anos, que foi atendido. Ele estava consciente, orientado, sem ferimentos e permaneceu no local.

Uma faixa foi interditada para o socorro.

O local ficou aos cuidados da PMDF.