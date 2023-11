Carro colide com árvore e passageira é transportada para o hospital, em Sobradinho-DF

A condutora do automóvel, uma mulher de 54 anos, não se feriu

Na tarde deste domingo (12), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma ocorrência de acidente ocorrido numa estrada de terra, nas proximidades do Pólo de Cinema e Vídeo Grande Otelo, região de Sobradinho.

Ao chegar ao local, a equipe se deparou com um carro, de cor prata, que havia acabado de colidir com uma árvore. A condutora do automóvel, uma mulher de 54 anos, não se feriu.

Já a passageira, de 55 anos, foi atendida e transportada para o Hospital Regional de Sobradinho consciente e orientada, com um edema na região frontal da cabeça, escoriações pelo corpo e queixa de dores nas costas.

O carro ficou sob responsabilidade da proprietária (condutora).