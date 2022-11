Carro capota próximo ao aeroporto

Dois veículos se envolveram no acidente

Um carro capotou em uma das vias próximas ao Aeroporto de Brasília, na manhã deste sábado (12), por volta de 7h. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) socorreu os envolvidos.

Segundo o CBMDF, dois carros se envolveram no acidente: um Renault Logan e um VW Gol, ambos de cor branca. O Gol, dirigido por um homem de 42 anos, veio a capotar. O motorista não se feriu, mas uma passageira relatou ter batido a cabeça e se queixou de dores. Ela foi levada ao Hospital de Base. Outro passageiro do gol alegou dores no estômago e também foi levado à unidade de saúde.

O motorista do Logan foi transportado por uma viatura da Infraero, não sendo detalhado o estado de saúde. A dinâmica do acidente também não foi informada pelos bombeiros.