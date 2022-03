Carro capota próximo a estação BRT/CAUB; criança fica ferida

A criança foi encaminhada para o Hospital Regional do Gama (HRG) consciente e estável. Ainda assim, o trânsito não sofreu alterações

Um carro saiu da via e capotou na altura de estação do BRT/ CAUB, sentido Catetinho, no início da tarde desta quarta-feira (16).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o motorista, de 36 anos, não se feriu. Porém, uma criança, de 4 anos, que estava no banco do passageiro, sofreu trauma na face, apresentando sangramento no nariz.

A criança foi encaminhada para o Hospital Regional do Gama (HRG) consciente e estável. Ainda assim, o trânsito não sofreu alterações. Não se sabe como funcionou a dinâmica do acidente.