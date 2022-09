Carro capota no SIA nesta sexta-feira (16)

O carro, um VW/Voyage de cor branca, tombou lateralmente às margens da via e era ocupado apenas pela condutora

Um carro capotou no final do SIA sentido Brasília, na via lateral ao viaduto que dá acesso à EPIA/Sul, na noite desta sexta-feira (16). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para prestar socorro na ocorrência.

O carro, um VW/Voyage de cor branca, tombou lateralmente às margens da via e era ocupado apenas pela condutora, uma mulher de 58 anos identificada como M.S.S.W.

Ela foi avaliada e e sofreu escoriações superficiais, o transporte a um hospital não foi necessário.