Carro capota no final do Eixo Sul

Maria Santana, de 69 anos, teve escoriações leves e não precisou ser levada para o hospital

Na manhã desta quarta-feira (23), dois carros colidiram e um dos veículos capotou no final do Eixo Sul, no viaduto de acesso ao Eixão. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a esta ocorrência às 09h09.

Maria Santana, de 69 anos, era a condutora do carro que capotou. A equipe dos bombeiros encontrou a senhora fora do veiculo com escoriações leves. O outro carro teve danos mínimos e o motorista passa bem.

Após passar por uma avaliação ela preferiu não ser transportada ao hospital alegando que iria por meios próprios posteriormente.

O local ficou aos cuidados da policia militar.

Com informações do CBMDF