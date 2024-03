Carro capota na via de acesso a ponte JK

Acidente ocorrido na via de acesso à Ponte JK, próximo ao Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sentido Esplanada dos Ministérios deixa duas pessoas ficaram feridas. Elas foram hospitalizadas na noite de ontem. O sinistro, que envolveu um capotamento de um GM Corsa sedan prateado, aconteceu às 19h22 desta sexta (15), mobilizando o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) com quatro viaturas para a operação de resgate.

As equipes de socorro, ao chegarem ao local, depararam-se com o veículo tombado na margem da via, com duas vítimas presas nas ferragens. Utilizando técnicas de salvamento, os bombeiros conseguiram criar uma abertura no teto do carro para resgatar os ocupantes. P.P.S., de 47 anos, apresentava dores na cabeça e na coluna, enquanto H.I.L.G., de 56 anos, tinha suspeita de fratura na clavícula. Ambos estavam conscientes, orientados e em condição estável, sendo encaminhados ao Hospital IHBB para atendimento especializado.

A identificação do condutor não foi possível no momento do socorro. Outros dois passageiros, um homem de 40 anos e uma criança de 13 anos, também estavam no veículo, mas, após avaliação, verificou-se que não necessitavam de hospitalização. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e o Departamento de Trânsito (DETRAN) foram acionados para as providências necessárias.

A dinâmica do acidente ainda não foram esclarecidas, iniciando-se uma investigação para determinar as circunstâncias do ocorrido.