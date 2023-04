Carro capota na BR 020 e dois saem feridos

Um carro capotou na BR 020 no fim da tarde desta terça-feira (18), ente o Alfama e o DVO, sentido Planaltina. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para prestar socorro na ocorrência. Segundo os bombeiros, dos quatro ocupantes do veículo, duas pessoas precisaram ser transportadas ao hospital. A primeira, uma mulher, de 22 anos, apresentava sinais de fratura nasal e foi encaminhada ao Hospital de Base, pela aeronave de resgate. A segunda, uma adolescente, de 17 anos, foi transportada para o Hospital Regional de Sobradinho, com lacerações na boca e dores pelo corpo. O carro, um Renault LO, capotou e estabilizou sobre as quatro rodas na lateral da via. A dinâmica do acidente não foi informada. A polícia Militar do DF (PMDF), também estava no local. Os outros dois ocupantes, homens adultos, foram avaliados e não necessitaram de transporte. A via foi interditada para as ações de resgate. A cena permaneceu aos cuidados da PMDF.