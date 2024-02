Carro atinge poste após capotamento na BR-070

O condutor foi ejetado do veículo, sendo atendido e avaliado no protocolo de trauma pelos socorristas do CBMDF

Na noite do último sábado (17), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma ocorrência envolvendo um veículo de passeio na rodovia BR – 070, próximo ao Centro de Distribuição Atlântida Móveis, Ceilândia-DF.

O carro FIAT/Idea de cor verde, conduzido pelo senhor J.V.C.P., 30 anos de idade, que após perder o controle da direção, saiu da pista e colidiu com um poste de transmissão de energia elétrica, vindo a parar capotado com as rodas ao solo às margens da rodovia.

O condutor foi ejetado do veículo, sendo atendido e avaliado no protocolo de trauma pelos socorristas do CBMDF, apresentava escoriações pelo corpo, se queixando de dores na coluna, ombro e com ferimento no nariz, estava consciente, orientado e estável, foi transportado ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

O passageiro senhor, E.S.O., 36 anos de idade, foi atendido e retirado do veículo pelos bombeiros no protocolo de trauma, se queixando de dores no abdome, com ferimento no supercílio e suspeita de traumatismo craniano (TCE), estava consciente, orientado e estável. Foi transportado pelo CBMDF ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

O local ficou aos cuidados da PRF.