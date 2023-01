Carro assaltado no Areal é recuperado

O assaltante fugiu com o veículo rumo a Samambaia. O carro seguia em alta velocidade e colidiu com outros dois veículos na via

Na tarde desta quarta-feira (18), um carro assaltado no Areal foi recuperado. O veículo foi encontrado uma hora após o crime e o assaltante foi preso, em Samambaia.

Os policiais militares do Batalhão do Riacho Fundo foram acionados quando o Honda Civic foi tomado em um assalto no Areal, Taguatinga.

No Pistão Sul, a equipe avistou o veículo no sentido contrário da via, rumo a Samambaia. O carro seguia em alta velocidade e colidiu com outros dois veículos na via.

Nas proximidades do terminal rodoviário de Samambaia, o assaltante foi preso após perder o controle do carro e entrar no canteiro central.

A polícia revistou o homem e encontrou uma arma de fogo com três cartuchos de munição intactos.

O criminoso foi conduzido à 26ª Delegacia de Polícia.