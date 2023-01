Cadáver encontrado em cativeiro é do sexo masculino e foi desmembrado

Segundo o tenente Abreu, do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), o corpo estava enterrado no quintal da casa

Gabriel de Sousa e Geovanna Bispo

[email protected]

O corpo encontrado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), na tarde desta quarta-feira (18), é um adulto do sexo masculino, mas ainda não foi identificado, e foi desmembrado. O cadáver foi achado na casa onde Renata Juliene Belchior e sua filha Gabriela Belchior teriam sido mantidas em cativeiro antes de serem assassinadas no último domingo (15).

Segundo o tenente Abreu, do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), o corpo estava enterrado no quintal da casa, que fica no Vale do Sol, entre o Vale do Amanhecer e o Arapoanga. “Ele [o corpo] apresenta algumas marcas de violência […] Ele também apresenta certo estado de decomposição”, explicou.

Renata e Gabriela são duas das 10 pessoas da mesma família desaparecidas. Na última sexta-feira (13), a cabeleireira Elizamar da Silva e seus três filhos desapareceram após deixaram a casa do sogro, onde ela teria ido para buscar o marido, Thiago Gabriel Belchior. Dois dias depois, o carro de Elizamar foi encontrado queimado com quatro corpos carbonizados.

No mesmo dia, Thiago, os sogros de Elizamar, Marcos Antônio de Oliveira e Renata, e a cunhada, Gabriela, também desapareceram. Na madrugada da última segunda-feira (17), o carro de Marcos foi encontrado também queimados com os possíveis corpos da esposa e da filha dele.

Três homens foram presos acusados de participação no crime. Segundo Horácio Barbosa, um dos suspeitos, o crime teria sido encomendado por Thiago e Marcos, que prometeram pagar ao trio R$ 100 mil pelo crime.

Foi apenas com o auxílio de cães farejadores que a PCDF e o CBMDF conseguiram encontrar o corpo enterrado. Atualmente, a polícia trabalha com a possibilidade de Thiago e Marcos também terem sido mortos pelo trio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Depoimento

Durante depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o mecânico Horácio Barbosa, de 49 anos, acusado de assassinar ao menos seis de pessoas da mesma família, chorou ao confessar o crime. “Eu não consigo dormir. Eu ouço as crianças brincando, eles brincavam na chácara, a gente se divertia muito”, disse entre lágrimas.

Além de Horácio, outros dois homens foram presos acusados de participar do crime. Gideon Menezes chegou à delegacia na tarde de ontem (17) com os braços e mãos queimados. “Pra parecer um acidente normal, eu coloquei fogo no Pálio e acabou pegando fogo na mão dele [Gideon]”, continuou o acusado.

Horácio ainda deixou claro que o objetivo não era matar as crianças, Gabriel, de 7 anos, e os gêmeos Rafael e Rafaela, de 6 anos. “As crianças não tinham nada a ver com a história. E acabamos fazendo essa loucura, fizemos essa loucura, com a participação do próprio Thiago”, disse, voltando a chorar.

Ex-mulher e filha

Além das oito pessoas desaparecidas, a ex-esposa de Marcos, Cláudia Regina Marques de Oliveira, e a filha deles, Ana Beatriz Marques de Oliveira, também tiveram o desaparecimento registrado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O desaparecimento de mãe e filha foi registrado em boletim de ocorrência ontem (17), mas elas teriam sumido na última sexta-feira (13), mesmo dia em que Elizamar e seus três filhos também desapareceram.

Segundo Horácio, ainda que separado e já casado com Renata, Marcos ainda mantinha um relacionamento com Cláudia.