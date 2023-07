Carrinhos de varrição danificados são transformados em composteiras para doação

Projeto da Sustentare Saneamento, denominado Escola Sustentável, vai beneficiar escolas e instituições sociais que possuem hortas

Cerca de 50 carrinhos de varrição lutocar danificados não terão o aterro sanitário como destino final. Eles foram transformados em composteiras domésticas e serão doados para escolas e instituições sociais que possuem hortas. O projeto, denominado Escola Sustentável, foi criado pela Sustentare Saneamento, empresa de limpeza pública que atua em Ceilândia, Pôr do Sol, Sol Nascente, Taguatinga, Samambaia e Brazlândia. O primeiro equipamento será entregue nesta terça-feira (11), às 9h, no Centro Comunitário da Criança, no Pôr do Sol.

“Todos os meses descartávamos cerca de quatro carrinhos de plástico no lixo e isso nos incomodava muito. Daí desenvolvemos esta solução, que além de preservar o meio ambiente, vai contribuir para o plantio em hortas, colocando mais comida na mesa de escolas e instituições sociais”, explicou Rejane Costa, superintendente regional da Sustentare Saneamento.

Além da entrega da composteira, colaboradores da Sustentare Saneamento vão ministrar palestra sobre educação ambiental de forma lúdica e interativa para mais de 200 crianças da instituição.

A compostagem é a transformação dos restos de alimentos (casca de frutas, legumes e verduras) e folhas em adubo realizada por minhocas. Além de permitir o aproveitamento de parte do lixo orgânico, a prática permite enriquecer a produção de horta com adubo de ótima qualidade.

“São diversos os benefícios da compostagem, tais como: redução dos índices de poluição do solo, água e ar; diminuição da quantidade de lixo gerado; aproveitamento dos resíduos orgânicos; proteção do solo contra degradação; produção gratuita e natural de adubo para jardins e hortas; melhoria das condições ambientais e da saúde da população”, frisou Paulo César Ferreira Alves, engenheiro civil da Sustentare que desenvolveu a composteira.

O equipamento possui duas caixas digestoras de 60 litros, uma caixa coletora de 60 litros, tampa e torneira. As caixas digestoras contém furos nas laterais para a melhor ventilação e também furos no fundo para a drenagem do biofertilizante, o líquido liberado pelos alimentos. Acompanha matéria orgânica para cama das minhocas (Humus de minhoca + terra preparada).

SERVIÇO

O que: entrega de composteira feita com carrinho de varrição em instituição social

Quando: terça-feira (11), às 9h

Onde: SHPS 500/700, Área Especial 2, Centro Comunitário da Criança, no Pôr do Sol

Porque: projeto de responsabilidade socioambiental desenvolvido pela Sustentare Saneamento para preservar o meio ambiente e contribuir para o plantio em hortas em escolas e instituições públicas