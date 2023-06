Carreta tomba e derrama gasolina e álcool na BR-060

Bombeiros precisaram interditar a via nos dois sentidos, o que causou grande engarrafamento

Uma carreta tombou no quilômetro 07 da BR-060, por volta das 16h deste sábado (10). O acidente ocorreu no sentido Goiânia-GO.

A carreta é de transporte de combustível e derramou grande quantidade de gasolina e álcool no momento do acidente. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) precisou interditar os dois sentidos da via, o que causou grande engarrafamento. O motorista não se feriu.

O gerenciamento do trânsito no local ficou a cargo da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da concessionária que gere a BR-060.