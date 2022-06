Carreta do Na Hora estaciona na Rodoviária nesta terça e quarta

Os atendimentos da carreta Na Hora serão oferecidos de 9h às 16h nesta terça-feira (21) e quarta-feira (22)

A Unidade Móvel do Na Hora (Carreta), estaciona nesta terça-feira (21) na plataforma superior da Rodoviária de Brasília, no Plano Piloto e leva serviços aos cidadãos, juntamente com os órgãos parceiros, Polícia Civil do DF (PCDF), Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), Defensoria Pública da União (DPU), BRB Conveniência e BRB Mobilidade, como parte do programa ‘Na Hora Mais Perto do Cidadão’. Os atendimentos serão oferecidos de 9h às 16h nesta terça-feira (21) e quarta-feira (22), exceto para a DPU, que serão oferecidos de 11h às 16h.

“A Rodoviária é onde grande parte dos cidadãos transitam durante todos os dias, o local foi escolhido para trazer maior possibilidade para resolução de demandas da população.

Além unidade física, localizada na Rodoviária, próxima ao Metrô, poderão contar com mais pontos de atendimento, oferecidos pela carreta, que estará durante esses dois dias levando mais cidadania a todos”, complementa o Secretário de Justiça e Cidadania, Jaime Santana.

Dentre os serviços estão: Emissão de 1ª e 2ª via da carteira de identidade e agendamentos para a emissão do documento também nas delegacias mais próximas; prestação de assistência jurídica em matérias previdenciária, cível, criminal e trabalhista; benefícios previdenciários, como auxílio doença, aposentadorias, salário maternidade, auxílio reclusão; na área cível, demandas de saúde, contra a CEF, auxílio emergencial , habitacional, fies, entre outras; Consulta a qualquer processo criminal que esteja tramitando na justiça federal; consulta aos benefícios previdenciários, como auxílio doença, aposentadorias, salário maternidade e auxílio reclusão, além de depósitos, saques e pagamentos diversos; recarga do cartão mobilidade – Bilhete Único.

A Unidade Móvel do Na Hora já realizou mais de 10 mil atendimentos desde o início deste ano e já percorreu 12 cidades. Na carreta estão disponíveis 14 pontos de atendimento, um ponto de autoatendimento, além de porta com elevador de acessibilidade.