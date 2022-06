Veja o momento que jovem furta fios de cobre de residência na Asa Norte

Localizado algumas horas após o crime pela PCDF, o homem confessou na delegacia que havia vendido os produtos do roubo para comprar drogas

Por Tereza Neuberger

[email protected]

Nesta segunda-feira (20) a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 2ª Delegacia de Polícia, prendeu em flagrante um homem de 18 anos por furtar fios de cobre e peças de alumínio, na manhã desta segunda-feira(20) em uma residência na Asa Norte. Na delegacia o homem confessou ter vendido os frutos do roubo para comprar drogas.

Algumas horas antes de ser preso, o homem entrou em uma residência na 710 Norte e, de acordo com a PCDF, ele pulou a cerca para acessar a casa da vítima. Conforme as investigações, o suspeito levou vários metros de fios de cobre e peças de alumínio. O momento em que o rapaz acessa a residência foi registrado pelo circuito de segurança. Nas imagens é possível identificar o jovem e ver o momento em que ele escala a cerca. Momentos depois um saco preto é arremessado para o lado de fora da cerca, cheio de fios de cobre, e o suspeito pula em seguida.

De acordo com a PCDF, o homem já foi identificado em outros dois furtos que ocorreram recentemente na região. Em um deles, ocorrido na 310 Norte, o suspeito teria furtado de um supermercado, um condensador de ar-condicionado avaliado em torno de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Já no outro, ocorrido na 212 Norte, o homem furtou 48 metros de fio de cobre, um aspirador de pó e uma cafeteira.

Na delegacia, o homem confessou dois dos três crimes praticados na região em que ele é apontado como suspeito. De acordo com o delegado chefe da 2ª DP, João Guilherme, o suspeito alegou ter vendido os objetos subtraídos na manhã desta segunda-feira (20), da residência da 710 Norte para vender no local conhecido como “Favelinha da Casa do Ceará”, situado no final da Asa Norte. No local ele teria vendido os frutos do roubo e utilizado o dinheiro obtido para compra de pedras de crack.

“A pena máxima para o crime de Furto Qualificado é de reclusão de até oito anos e multa.” afirma o delegado João Guilherme. Ainda de acordo com as apurações, o suspeito já possuía três prisões em flagrante somente em 2022 por crimes de furto e um ato infracional equivalente a furto que foi praticado quando ainda era menor de idade.