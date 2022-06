GDF aguarda orientações para ampliação da 4ª dose

Por enquanto, apenas os maiores de 40 anos podem tomar a quarta dose do imunizante, disponível em todos os postos de saúde

Por Elisa Costa

Segundo notícias recentemente divulgadas, o Ministério da Saúde já estuda a liberação da 4ª dose da vacina contra a covid para todos os maiores de 18 anos. Contudo, na capital federal a liberação ainda não tem previsão, de acordo com a Secretaria de Saúde do DF (SES-DF). A reportagem do Jornal de Brasília questionou também o governador Ibaneis sobre o assunto, mas não obteve resposta.

A Secretaria de Saúde, contudo, esclareceu que aguarda manifestações do Ministério da Saúde e acrescentou: “Qualquer modificação sobre a aplicação da dose de reforço será publicada em nosso site”. No DF, a quarta dose da vacina, chamada de “segunda dose de reforço”, já está sendo aplicada em maiores de 40 anos desde a última quinta-feira (16), quando a faixa etária foi ampliada.