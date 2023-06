Carreta cai em ribanceira e pega fogo na BR-080

Veículo bastante óleo diesel na rodovia, o que obrigou o Corpo de Bombeiros a fazer uma interdição nos dois sentidos

Uma carreta caiu em uma ribanceira e pegou fogo no quilômetro 27 da BR-080, sentido Padre Bernardo, na tarde desta sexta-feira (9). O Corpo de Bombeiros (CBMDF) teve de interditar a via por mais de três horas para atendimento.

O motorista do veículo perdeu o controle e acabou sofrendo o acidente. No momento do impacto da queda na ribanceira, a carreta derramou bastante óleo diesel na rodovia, o que obrigou os bombeiros a interditarem a BR-080 nos dois sentidos.

O condutor da carreta não se feriu. No momento do acidente, o veículo não transportava nenhuma carga. A dinâmica do acidente não foi informada.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) assumiu a cena do acidente.