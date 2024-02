Carnaval: fiscalização vai ser pesada, diz coronel

O coronel lembrou que todo o efetivo da Polícia Militar estará nas ruas, não só no Plano Piloto, como nas demais regiões administrativas

Na manhã desta quinta-feira (8), o bikerrepórter Afonso Ventania entrevistou Edvã Sousa, coronel da Polícia Militar do Distrito Federal e comandante do CPTran, durante o programa Radar Urbano, do Jornal de Brasília. De acordo com o agente, a fiscalização durante o feriadão de Carnaval será ‘pesada’.

“O nosso objetivo é reduzir a alcoolemia e o uso de celular ao volante, o que já fazemos semanalmente. Mas no Carnaval, buscando garantia a segurança de todos e um feriado de alegria, a fiscalização será maior, sim. Por isso, já fazemos o pedido para que a população use de transportes alternativos, ônibus, metrô, veículos por aplicativo…”, disse Edvã.

O coronel lembrou que todo o efetivo da Polícia Militar estará nas ruas, não só no Plano Piloto, como nas demais regiões administrativas, para garantir a segurança de todos, e que essa segurança é feita em conjunto, pelos órgãos e pela população.

Durante todo o ano de 2023, a PMDF flagrou mais de 21 mil pessoas dirigindo sob influência do álcool. Esse foi o segundo maior número desde 2017.

“Não nos orgulhamos desse alto número de autuações. As operações são realizadas para preservar vidas, já que álcool, uso de celular e falta de cinto de segurança são coisas que não combinam com o volante”, completou o coronel.