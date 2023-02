Carnaval abre com System Safadown, Suvaco da Asa e Cafuçu do Cerrado

Depois de dois anos sem folia, o pré-Carnaval de Brasília começa nesta sexta-feira (3), com apresentações a partir das 18h

O Carnaval volta às ruas de Brasília depois de dois anos sem folia. Neste fim de semana, os blocos Suvaco da Asa, System Safadown e Cafuçu do Cerrado fazem o pré-Carnaval de Brasília. O System Safadown é quem vai abrir os festejos de Momo. O bloco se apresenta nesta sexta-feira (2), a partir das 18h, em um palco montado em frente ao Eixo Cultural Ibero-Americano (antiga Funarte), no Eixo Monumental.

Os foliões do bloco ouvirão muito rock dos anos 1970 e 1980. Esta será a terceira apresentação do System no Carnaval de Brasília. “Esse Carnaval significa a volta da cultura e esta trará a luz que estamos precisando”, avaliou Lucas Formiga, diretor dos blocos System Safadown e Cafuçu do Cerrado.

O bloco System Safadown vai abrir o pré-Carnaval de Brasília nesta sexta-feira (3), a partir das 18h | Foto: Luian Valadão

No sábado (3) pela manhã, será a vez do Suvaco da Asa se apresentar. O bloco desfilará com a banda Mundo Livre S/A, de Pernambuco, uma das fundadoras do Manguebeat. Pela manhã, a versão infantil do bloco, o Suvaquinho, sai às 9h30, também da frente do Eixo Cultural Ibero-Americano. Às 13h, será a vez do Suvaco adulto puxar os foliões.

O bloco tem como referência o frevo, mas promete um carnaval multicultural, a exemplo da festa de Recife, na qual se inspira. “A nossa expectativa é a melhor possível. Estamos voltando depois de muita turbulência”, disse Pablo Feitosa, diretor do Suvaco da Asa. Fundado há 18 anos, o bloco desfilou em 16 carnavais desde a sua fundação. Só deixou de sair em 2021 e 2022 devido à pandemia de covid-19.

No domingo (5), será a vez da agremiação que se autointitula o “bloco mais deselegante da cidade”, o irreverente Cafuçu do Cerrado. Com o título A gente tá querendo vida boa!, em homenagem ao hit de outro expoente do manguebeat, a banda Eddie (PE), o Cafuçu começa seu baile no melhor estilo brega às 14h. No palco, revezamento de atrações: DJ Mica, DJs Bagasystem, Sereia Sem Pé e Orquestra Cafuçu. No encerramento, está previsto um grande show da banda Eddie, que convida a cantora pernambucana Karina Buhr.

Os três blocos são gratuitos e totalmente acessíveis a pessoas com deficiência. A estrutura dispõe de banheiros químicos (inclusive adaptados) e praça para compra de alimentos, bebidas e adereços carnavalescos. Os pré-carnavais oficiais do System Safadown, Suvaco da Asa e Cafuçu do Cerrado contam com patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF).

Serviço

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Blocos de Brasília celebram, no pré-carnaval, os 30 anos do movimento Manguebeat

Local: Eixo Cultural Ibero-Americano (antigo Complexo da Funarte), no Eixo Monumental

Quando: de sexta (3) a domingo (5)

Quanto: Grátis

Programação

Sexta-feira (3)

System Safadown – Da Lama ao Caos, a partir das 16h

→ DJ Formiga

→ DJ Telma e Selma

→ Mutante – Joana Duah canta Rita Lee. Convidada especial: Gaivota

→ Banda System Safadown. Convidados especiais: Daniela Firme, Gaivota e Rafael Cury.

Sábado (4)

Suvaco da Asa – É tempo de Festejar

→ Bloco infantil Suvaquinho, a partir das 9h30

→ Oficina Percussiva Vivendo e Batucando

→ Grupo Patubatê

→ Suvaco da Asa, a partir das 13h

→ DJ Laine D’Olinda

→ Bloco AVenCemos

→ Grupo cultural Batukenjé

→ Oficina Percussiva Vivendo e Batucando

→ Orquestra Marafreboi, a partir das 16h, com desfile do bloco pelo Eixo Monumental

→ Show da banda Mundo Livre S/A, às 18h

→ DJ La Ursa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Domingo (5)

Cafuçu do Cerrado – A gente tá querendo vida boa!, a partir das 14h

→ DJ Mica

→ DJs Bagasystem

→ Sereia Sem Pé

→ Orquestra Cafuçu

→ Banda Eddie convida Karina Buhr (PE)

Com informações da Agência Brasília