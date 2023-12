Carnaval 2024: escolhida organização responsável pelos blocos de rua

A vencedora do certame foi a Associação Amigos do Futuro e a escolha oficializada em edição do Diário Oficial (DODF)

A escolha da organização da sociedade civil (OSC) que ficará responsável pela execução dos blocos de rua para o Carnaval 2024 no Distrito Federal foi divulgada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF), nessa quinta-feira (28). A vencedora do certame foi a Associação Amigos do Futuro e a escolha oficializada em edição do Diário Oficial (DODF).

O secretário de Cultura e Economia Criativa do DF, Claudio Abrantes, afirma que o certame foi aberto com objetivo de apoiar os blocos de rua, fornecendo recursos e suporte para que possam contribuir para a celebração carnavalesca na capital. “O Carnaval é um momento ímpar para a expressão cultural e a valorização da diversidade do Distrito Federal”, enfatiza.

O edital também permite, segundo ele, descentralizar o Carnaval. “Em 2024, buscamos descentralizar essa festividade, levando-a a todas as áreas do DF. Queremos promover a integração entre comunidades, valorizando as tradições locais e fomentando a economia criativa em todo o território, além de difundir a cultura carnavalesca além do Plano Piloto, ampliando suas raízes e levando alegria por todo o Distrito Federal”, acrescenta.

Próximos passos

A escolha da OSC vencedora está amparada nos critérios técnicos estabelecidos no edital do “DF Folia 2024: é na rua que a alegria transborda!”. Os recursos para realização dos blocos são contemplados no Edital n° 20/2023.

A definição da organização da sociedade civil observou critérios técnicos. Todo certame contou com acompanhamento de uma comissão de seleção, composta por cinco membros que atuaram com independência e autonomia na ponderação das pontuações e atribuição da nota para cada proposta.

Agora, a OSC escolhida terá que apresentar os documentos necessários para a habilitação. Após a análise e confirmação de atendimento e procedência, a Secec irá publicar a homologação final da seleção, dando o pontapé inicial na parceria com a organização, que será firmada por meio de Termo de Colaboração.

Uma vez confirmada a parceria, a Associação Amigos do Futuro terá três meses, prorrogáveis por não mais que igual período, para organizar, administrar e fazer a curadoria dos blocos de rua para o Carnaval 2024.

*Com informações de Victor Fuzeira, do Distrito Federal