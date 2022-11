Carmen Bittencourt é eleita nova Desembargadora do TJDFT

O Tribunal Pleno do TJDFT elegeu, nesta terça-feira, 29/11, por unanimidade, a Juíza de Direito Substituta de 2° Grau Carmen Bittencourt para ocupar o cargo de Desembargadora da Justiça do Distrito Federal e Territórios

Carmen Bittencourt juíza de Direito Substituta de 2° Grau, foi eleita pelo Tribunal Pleno do TJDFT, nesta terça-feira, 29-11, para ocupar o cargo de Desembargadora da Justiça do Distrito Federal e Territórios. Eleita pelo critério de merecimento, a magistrada irá ocupar a vaga da aposentadoria da Desembargadora Carmelita Brasil. Ainda não há data prevista para a posse.

O Presidente do TJDFT, Desembargador Cruz Macedo, homenageou a magistrada relembrando que ela é a terceira de sua família a compor os quadros do órgão. “O Tribunal fica muito feliz com a chegada se sua Excelência para integrar o nosso Tribunal, é um reconhecimento da jurisdição competente e eficiente de Vossa Excelência, que fez história em nosso Tribunal.

Carmen Bittencourt



Nascida na cidade Araguari (MG), ingressou na magistratura do Distrito Federal como Juíza de Direito Substituta em fevereiro de 1995, sendo promovida a Juíza de Direito em 1º de abril de 1997. Como Juíza titular, esteve à frente da 2ª Vara de Família de Taguatinga, 2ª Vara de Família do Paranoá e do 2º Juizado de Fazenda Pública do DF. Foi Diretora do Fórum da Circunscrição Judiciária de Taguatinga e do Paranoá. Tomou posse como Juíza de Direito Substituta de 2° Grau, em 16 de julho de 2021.

Presidiu várias comissões e grupos de trabalho no TJDFT, como, por exemplo, a Comissão para implantação dos Juizados Cíveis e Criminais no Distrito Federal, Projeto de Justiça Comunitária e Projeto Piloto de Implantação da Mediação no TJDFT, dentre outros. Atualmente, exerce a função de Coordenadora dos Juizados Especiais de Fazenda Pública do Distrito Federal. É pós-graduada pela University of North Carolina (EUA), pelo Centro Universitário de Brasília (CEUB) e pela Escola Superior do MPDFT.

Com informações do TJDFT