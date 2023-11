Capotamento seguido de colisão na BR 070, resulta em uma vítima transportada ao hospital

A condutora do veículo, passou pelas primeiras avaliações e apresentava dores no pescoço e escoriações pelo corpo

Na tarde deste sábado (25), um capotamento seguido de colisão na BR 070, próximo à ponte da Barragem do Descoberto, resultou em uma vítima transportada ao hospital.

Um carro Chevrolet S10, cor branca, conduzido pela jovem J.L.S., 20 anos, que transitava sentido Ceilândia, perdeu o controle da direção e capotou, atravessando o canteiro central colidindo frontalmente com um Renault Megane que trafegava na via no sentido contrário.

A condutora do veículo, passou pelas primeiras avaliações e apresentava dores no pescoço e escoriações pelo corpo, sendo transportada pelo CBMDF ao HRT.

Já o Renault Megane, cor preta, era conduzido pelo senhor A.D.V.F., 55 anos, que após avaliação dos socorristas, foi constatado que saiu ileso, não necessitando de transporte ao hospital.

O local ficou aos cuidados da PMDF.