Capotamento na BR 070, resulta em óbito no local e uma vítima transportada ao hospital

Na madrugada deste sábado (25), dois carros capotam às margens da BR 070 a altura da barragem , resultando em 1 óbito no local e uma vítima transportada ao hospital. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foram acionadas para atender as vítimas do acidente. Seis viaturas atuaram no socorro. Dentre os veículos envolvidos na colisão, um Chevrolet Celta, cor amarela, conduzido por G.D.N. Após passar pelas primeiras avaliações constatou-se que estava ileso e não foi preciso ser transportado ao hospital. Já o Chevrolet Corsa, cor bege, era conduzido pelo senhor C.M.F., 53 anos, que transitava no mesmo sentido, foi encontrado preso às ferragens apresentando lesões incompatíveis com a vida, seu óbito foi declarado no local. No mesmo veículo se encontrava a senhora R.B.M., 42 anos, também estava presa às ferragens, que após ser desencarcerada pela equipe foi avaliada, apresentando dores no pescoço e escoriações pelo corpo, foi atendida e transportada consciente, orientada e estável para o Hospital de Ceilândia-DF. O local ficou aos cuidados da PRF até a chegada da perícia.