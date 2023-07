Capotamento em Planaltina deixa duas vítimas

A dinâmica do acidente não foi informada, e após o socorro ser prestado, a cena ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal

Na madrugada desta quinta-feira (13), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para atender uma ocorrência de acidente na BR-020, perto da passarela do Alfama, sentido Planaltina-DF, por volta da 1h. Três viaturas e 11 militares foram acionados para o local.

Lá, a equipe encontrou um Renault Sandero capotado no canteiro central da via. Dentro dele, haviam duas mulheres. A senhora A.P.A. estava desorientada, mas estável, com suspeiuta de fratura na clavícula, e foi transportada para o Hospital Regional de Planaltina.

Já a outra vítima, A.E.F.M., estava consciente, orientada e estável, mas apresentava edema na cabeça, e foi transportada para o Hospital Regional de Sobradinho.

A dinâmica do acidente não foi informada, e após o socorro ser prestado, a cena ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal.